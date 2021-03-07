Игорь Руденя: Западнодвинцы во все времена трудились на благо Родины

3 июля - День города Западная Двина и Западнодвинского муниципального округа. К руководству и жителям края обратились Губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Западнодвинская земля – это живописное место в сердце России, территория с уникальным культурным и духовным наследием, значительным экономическим потенциалом. Во все времена западнодвинцы самоотверженно трудились на благо Родины, в судьбоносные моменты истории героически вставали на ее защиту. Сегодня вы бережно храните память о подвиге нашего народа, от поколения к поколению передаете традиции предков, своим добросовестным трудом вносите вклад в развитие западнодвинской земли и всей Тверской области», - отметил Игорь Руденя.

Владимир Васильев выразил слова признательности старшему поколению западнодвинцев.

«Муниципалитет успешно развивается, благоустраиваются территории, строятся дороги, детские и спортивные площадки. При этом сохраняется его самобытность и неповторимый облик. Особые слова благодарности – ветеранам, чьё поколение заложило прочный фундамент ваших достижений. В ближайшие десятилетия развивать родной край предстоит молодёжи. Верю в их активность, энтузиазм и трудолюбие», - подчеркнул Владимир Васильев.

Город Западная Двина расположен по берегам одноимённой реки. К 1941 году промышленность района получила заметное развитие: в городе имелись лесокомбинат, льнозавод, хлебокомбинат, кирпичный завод, лесхоз, промкомбинат, пищекомбинат.

3 сентября 1941 года территория была оккупирована фашистскими захватчиками. Был создан партизанский отряд, который активно вёл подрывную работу.

21 января 1942 года войска Северо-Западного фронта в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции освободили территорию. Семь жителей края удостоены звания Героя Советского Союза.

Западнодвинский муниципальный округ обладает богатыми природными ресурсами. Экологическая чистота территории подтверждена медалью победителя Всероссийского конкурса «Экологически чистый район».

На территории округа - обилие озёр и рек. Самая известная из них река Западная Двина - одна и крупнейших водных артерий Европы.

Пресс-служба Правительства Тверской области