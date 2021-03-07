Госавтоинспекции исполнилось 85 лет со дня образования

3 июля отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. В этом году исполнилось 85 лет со дня образования службы. Накануне праздника лучших сотрудников ГИБДД Тверской области чествовали на торжественном мероприятии. Участие в нём приняли Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев.

«Глава государства в своём выступлении на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения является одним из ключевых направлений работы органов внутренних дел. Благодаря решению Президента сейчас на нашей территории реализуются проекты по безопасности дорожного движения, ведётся масштабный ремонт автомобильных дорог, мостов. И, конечно, мы переходим на новый уровень работы Госавтоинспекции, активно развивается система дистанционного контроля дорожного движения, техническое оснащение службы выросло в разы – это современные машины, средства связи. Мы видим, что репутация и престиж службы находятся на высоком уровне», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил за службу всех, кто обеспечивал и обеспечивает порядок на дорогах Верхневолжья. Лучшие сотрудники ведомства были отмечены Благодарностями Губернатора Тверской области.

Благодаря принимаемым мерам на дорогах Тверской области за 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого число ДТП снизилось на 13,3%, на 19,2% - количество погибших, на 9,2% - раненых.

Внедрение в городе Твери и Калининском районе новой модели пассажирских перевозок позволило в 2020 году более чем на 20% сократить количество ДТП с участием общественного транспорта. За 6 месяцев 2021 года этот показатель снизился ещё на 68%.

Со своей стороны Правительство Тверской области уделяет большое внимание улучшению технической оснащённости службы. С 2017 года органам внутренних дел тверского региона передано 248 автомобилей, в том числе машины для ГИБДД. Работа в данном направлении будет продолжена.

Пресс-служба Правительства Тверской области