В Тверской области стартовал второй этап реализации новой модели пассажирских перевозок

3 июля в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях стартовал второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе с 2020 года.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проект стал успешным. Синие автобусы с фирменным логотипом «Транспорт Верхневолжья» стали новой визитной карточкой нашего региона», - считает Игорь Руденя.

Благодаря внедрению системы общественного транспорта, на территории четырех крупных агломераций Верхневолжья заметно улучшится транспортная доступность ряда объектов общественного пользования. Для удобства пассажиров появились новые направления, а некоторые маршруты были скорректированы и продлены. На линию вышли современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле.

Пассажиров начали перевозить автобусы, рассчитанные на 50–70 мест, приспособленные для маломобильных граждан. Они оснащены валидаторами, что позволяет оплачивать проезд безналичным способом, системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами, системой климат-контроля.

В процессе подготовки к запуску второго этапа новой модели пассажирских перевозок были учтены пожелания граждан и администрации, проанализирована существующая маршрутная сеть в муниципалитетах и принято решение взять ее за основу. В четырёх агломерациях будут функционировать 110 маршрутов: во Ржеве 41 маршрут (21 городской и 20 пригородных), в Старице – 28 пригородных маршрутов; в Кимрах – 27 маршрутов (13 городских и 14 пригородных) и в Зубцове – 14 маршрутов (1 городской и 13 пригородных).

Оплатить проезд в муниципалитетах можно будет с помощью транспортной карты «Волга», банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», социальной карты жителя Тверской области, школьной карты или за наличный расчет.

Во всех агломерациях действует удобное абонементное меню на 5, 20, 40 и 60 поездок, а также проездные на 1, 3, 7, 15, 30, 90, 365 дней. Абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30% затрат на общественный транспорт.

Кроме того, во всех районах действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля, который обеспечит льготным категориям граждан безлимитный проезд в транспорте.

Необходимую для этого социальную карту жителя Тверской области можно получить бесплатно в любом офисе «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Далее карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ в день обращения.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области по ссылке: https://www.mintrans.tver.ru/transportnaya-otrasl/raspisanie-dvizheniya-transporta/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области