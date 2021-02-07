В физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных школах Тверской области укрепят материально-техническую базу

В спортивных школах Тверской области дополнительно проведут работы по улучшению материально-технической базы учреждений. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Развитию массового спорта уделяется особое внимание в работе регионального Правительства. По мнению Игоря Рудени, важно в первую очередь обеспечить условия для занятий спортом детей и молодёжи, независимо от места проживания и доходов семьи.

В 2021 году отремонтируют льдокомбайны для ледовых комплексов «Старица» и «Кристалл» в Твери, проведут ремонт северо-восточной и юго-западной стен бассейна «Дельфин», замену освещения игрового зала в ФОКе имени Султана Ахмерова. Кроме того, разработают проектно-сметную документацию на капитальный ремонт кровли в спортивной школе по боксу и кикбоксингу.

Ранее в 2021 году было принято решение направить средства на обновление холодильного оборудования в ледовом комплексе «Старица», установку системы оповещения при ЧС в СШОР по видам гребли, замену подогревателя в бассейне «Дельфин». Для спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли приобретут тренажеры, лодки каноэ, для СШОР по хоккею и футболу - тренировочный инвентарь. Средства на экипировку, оборудование, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях также предоставлены на укрепление материально-технической базы спортшкол по видам гребли, по видам единоборств, по игровым видам спорта, по хоккею, по ледовым видам спорта, по боксу и кикбоксингу.

По программе «Доступная среда» в 2021 году закуплено оборудование и экипировка для учреждений, специализирующихся на адаптивной физической культуре. Это лодки для занятий греблей, специальные тренажеры и другой инвентарь.

Пресс-служба Правительства Тверской области