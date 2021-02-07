В 2021 году дополнительно 30 многодетных семей Верхневолжья при поддержке области смогут приобрести автомобили

Реализация ряда региональных мер по поддержке семей Верхневолжья рассмотрена на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В частности, речь шла о финансировании предоставления сертификатов на приобретение автотранспорта многодетным семьям.

Этот вид поддержки семей с пятью и более детьми был введён в 2020 году по инициативе Игоря Рудени. За это время приобрести автомобиль уже смогли 56 многодетных семей Верхневолжья. В 2021-ом сертификаты планируется предоставить дополнительно 30 многодетным семьям Верхневолжья.

«Нашим слоганом должны быть слова «Большая семья – тверская традиция, – считает Губернатор. – Семья – это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества».

Многодетным семьям предоставляются сертификаты на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Ежегодно на протяжении 5 лет после приобретения транспортного средства из областного бюджета будут покрываться расходы на страховку КАСКО, но не более 60 тыс. рублей. Эта мера дополнительной поддержки введена также по инициативе главы региона. Кроме того, если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, многодетная семья освобождается от уплаты транспортного налога.

Для получения сертификата семья должна воспитывать пятерых и более несовершеннолетних детей, быть зарегистрированной и проживать в Тверской области не менее 5 лет, а у одного из родителей должно быть водительское удостоверение.

Воспользоваться поддержкой можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного на территории Российской Федерации.

В Тверской области автомобили вручают также победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в регионе в 2020 году.

В 2021 году общий объем средств на поддержку семей и детей Тверской области, или так называемый «детский бюджет», равен более 26,4 млрд рублей – это на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2020-м. Объем выплат молодым и многодетным семьям составит 5 млрд рублей.

Для семей с детьми в Тверской области предусмотрено около 50 различных мер поддержки. В том числе это около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлены на региональном уровне.

Благодаря системным мерам только за 2020-й в Тверской области количество многодетных семей увеличилось на 1 тысячу. В прошлом году в таких семьях родилось 3,5 тысячи маленьких жителей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области