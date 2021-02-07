В Тверской области увеличен возраст молодых специалистов агропромышленного комплекса для получения господдержки

В Тверской области молодые специалисты, которые трудоустроились на селе, получают поддержку со стороны региона. Ранее ей могли воспользоваться жители Верхневолжья, принятые на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, в возрасте до 30 лет. Сейчас установлен максимальный возраст - 35 лет.

Трудоустройство молодых специалистов на предприятия АПК и закрепление их на селе остается одним из ключевых направлений в работе Правительства Тверской области.

«Главная задача – создать тренд, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на своей родной земле. Чтобы молодежь хотела заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории. Также важно наращивать поддержку села, улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, а люди оставались там жить и работать», - считает Губернатор

Игорь Руденя.

Для стимулирования выпускников учебных заведений трудоустраиваться на селе в Верхневолжье молодым специалистам предоставляются выплаты в течение трёх лет ежеквартально от 9 тыс. до 30 тыс. рублей, а также единовременная денежная выплата. По окончании первого года работы – это 5 тыс. рублей, второго – 10 тыс. рублей, третьего - 20 тыс. рублей.

В 2021 году на предоставление дополнительных выплат молодым специалистам предусмотрены средства областного бюджета в размере 4,3 млн рублей, в 2022-м – 6,1 млн рублей, в 2023-м - 8,1 млн рублей.

За последние два года в сельскохозяйственные предприятия региона трудоустроились и получают поддержку 105 молодых специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области