На Дне памяти святителя Иова в Старице заложили традицию напутствия выпускников

2 июля в Старицком Свято-Успенском монастыре прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню памяти святителя Иова, первого Патриарха Московского и всея Руси. Участие в праздновании приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, глава Старицкого района Сергей Журавлев, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, прихожане и школьники.

В этом году праздник стал особенным для жителей всего Старицкого района. В монастыре уже 11 лет существует традиция напутствовать первоклассников перед началом учёбы. Сегодня школьники, с которых началась эта традиция, приняли участие в торжественных мероприятиях уже в качестве выпускников.

«Сегодня мы закладываем новую традицию – мы напутствуем выпускников школ Старицкого района. Хотел бы пожелать вам, чтобы ваши знания и ваше личностное формирование, которое прошло в древнем Старицком районе, помогало вам идти по жизни с высоко поднятой головой. Я желаю вам быть такими же, как и в первом классе - мечтателями, фантазерами, которым многое предстоит сделать в жизни», – обратился к выпускникам Игорь Руденя.

«Закончив школу, вы открываете для себя особое время. Мир – это друзья, близкие, знания, возможность прикоснуться к истории, посмотреть в будущее. На этом новом отрезке вашего пути я хочу вам пожелать детского блеска в глазах, интереса к этой жизни, чтобы вы копили жизненный опыт, которым могли бы делиться со своими близкими людьми», – сказал председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

Еще одной новой традицией этого года стало вручение памятных медалей выпускникам школ муниципалитета. В этом году их получили 57 учеников из 8 школ.

Жизнь и подвиг святителя Иова занимают важное место в истории России. В Смутное время его деяния сыграли большую роль в противостоянии польско-литовским захватчикам. Патриарх Московский и всея Руси Иов с юных лет воспитывался в Свято-Успенском монастыре, который основан в XII веке и является одним из древнейших монастырей на территории Тверской области. Здесь же святитель принял постриг и был рукоположен в священники, а впоследствии стал настоятелем обители.

Пресс-служба Правительства Тверской области