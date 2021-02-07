Игорь Руденя и Владимир Васильев приняли участие в торжественном мероприятии в честь 85-летия создания ГИБДД

2 июля Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Профессиональный праздник сотрудники ведомства будут отмечать 3 июля. В этом году исполняется 85 лет со дня образования службы.

«У истоков создания службы и её традиций стояли люди, для которых долг и отношение к работе всегда были на первом месте. В годы войны сотрудники Госавтоинспекции помогали перевозить раненых в тыл, передвижению техники на боевые позиции, приближали Великую Победу. Мы чтим память сотрудников Госавтоинспекции, погибших при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время. Нам посчастливилось жить и работать с ветеранами службы, которые для нас являются наставниками», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил за службу всех, кто обеспечивал и обеспечивает порядок на дорогах Тверской области.

«Как хорошо, что выросла такая смена, и сегодня она работает в системе ГИБДД. Спасибо тем, кто пришёл на службу, и кто помог вам стать профессионалами, а также вашим семьям, которые вас поддерживают», - сказал Владимир Васильев, большая часть профессиональной деятельности которого была связана именно с системой МВД.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня благодаря решению Президента РФ на территории Тверской области реализуются проекты по безопасности дорожного движения, проводится масштабный ремонт автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», развивается система контроля дорожного движения.

Благодаря принимаемым мерам на дорогах Тверской области за 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 13,3%, на 19,2% - количество погибших, на 9,2% - раненых.

Внедрение в городе Твери и Калининском районе новой модели пассажирских перевозок позволило в 2020 году более чем на 20% сократить количество ДТП с участием общественного транспорта. За 6 месяцев 2021 года этот показатель снизился ещё на 68%.

Со своей стороны Правительство Тверской области уделяет большое внимание улучшению технической оснащённости службы. С 2017 года органам внутренних дел тверского региона передано 248 автомобилей, в том числе машины для ГИБДД. Работа в данном направлении будет продолжена.

«Хочу выразить огромную благодарность Губернатору Тверской области за помощь в обеспечении дорожно-патрульной службы современным транспортом и специальной техникой», - сказал начальник УМВД РФ по Тверской области Пётр Пырх.

Лучшие сотрудники ведомства были отмечены Благодарностями Губернатора Тверской области. Также в рамках торжественной церемонии благодарственные письма Губернатора Тверской области вручены кадетам средней школы №16, которые помогли найти и вернуть бабушке потерявшегося 1 июня в толпе людей на территории Горсада 6-летнего мальчика.

Пресс-служба Правительства Тверской области