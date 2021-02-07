Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 254 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 31 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 190 985 человек, за последние сутки – 6434 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 788 674, в том числе за последние сутки их проведено 3556.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 46 278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 830 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1194 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 15364

Конаковский район 3478

Ржев 2449

Вышневолоцкий городской округ 2359

Калининский район 1899

Кимры 1793

Торжок 1752

Бологовский район 1109

Кашинский городской округ 1015

Бежецкий район 1003

Калязинский район 994

Осташковский городской округ 982

Старицкий район 954

Нелидовский городской округ 932

Лихославльский район 888

Торопецкий район 777

Максатихинский район 676

Весьегонский муниципальный округ 655

Западнодвинский муниципальный округ 616

Андреапольский муниципальный округ 549

Торжокский район 551

Оленинский муниципальный округ 499

Кувшиновский район 460

Рамешковский район 446

Зубцовский район 436

Спировский район 383

Ржевский район 360

Сонковский район 326

Кимрский район 323

ЗАТО Озёрный 318

Селижаровский муниципальный округ 312

Краснохолмский муниципальный округ 245

Фировский район 242

Бельский район 231

Кесовогорский район 191

Лесной муниципальный округ 165

Пеновский муниципальный округ 152

Молоковский район 151

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 98

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области