Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 254 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 31 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 190 985 человек, за последние сутки – 6434 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 788 674, в том числе за последние сутки их проведено 3556.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 46 278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 830 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1194 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 15364
Конаковский район 3478
Ржев 2449
Вышневолоцкий городской округ 2359
Калининский район 1899
Кимры 1793
Торжок 1752
Бологовский район 1109
Кашинский городской округ 1015
Бежецкий район 1003
Калязинский район 994
Осташковский городской округ 982
Старицкий район 954
Нелидовский городской округ 932
Лихославльский район 888
Торопецкий район 777
Максатихинский район 676
Весьегонский муниципальный округ 655
Западнодвинский муниципальный округ 616
Андреапольский муниципальный округ 549
Торжокский район 551
Оленинский муниципальный округ 499
Кувшиновский район 460
Рамешковский район 446
Зубцовский район 436
Спировский район 383
Ржевский район 360
Сонковский район 326
Кимрский район 323
ЗАТО Озёрный 318
Селижаровский муниципальный округ 312
Краснохолмский муниципальный округ 245
Фировский район 242
Бельский район 231
Кесовогорский район 191
Лесной муниципальный округ 165
Пеновский муниципальный округ 152
Молоковский район 151
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 98
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области