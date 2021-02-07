Тверская «Иволга 3.0» экспонируется на площадке Московского урбанистического форума-2021

Головной вагон поезда «Иволга 3.0», построенного на Тверском вагоностроительном заводе (входит в АО «Трансмашхолдинг»), представлен пассажирам на площади трех вокзалов в Москве в рамках проведения 1-4 июля Московского урбанистического форума-2021 – крупнейшего международного конгресса, посвященного вызовам развития глобальных мегаполисов.

В новой разработке использованы самые современные технические решения, которые обеспечивают плавный ход поезда, низкий уровень шума, быстрый разгон и торможение состава, позволяющие сократить время прохождения маршрута. Максимальная скорость – 160 км/ч. Поезд нового поколения представляет собой еще один шаг в развитии отечественной платформы электропоездов «Иволга», на базе которой возможно создание подвижного состава для городских, пригородных и межрегиональных перевозок.

Как отмечает производитель, поезд на 90% состоит из комплектующих российского производства, что позволяет заводу обеспечивать заказами 360 российских предприятий-смежников из различных регионов страны.

Напомним, за год работы в условиях пандемии коронавируса Тверской вагоностроительный завод выпустил около 1300 вагонов различных моделей. Весной 2020 года ТВЗ был включен в перечень системообразующих предприятий, утверждённый Правительством Тверской области, что позволило продолжить производственную деятельность при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«В непростых условиях 2020 года в машиностроительной отрасли Тверской области зафиксирован рост, индекс промышленного производства в машиностроении области составил 122%. Это стало возможным, в том числе благодаря решению о сохранении в период пандемии максимальной открытости экономики Тверской области. Она составила порядка 95%», – отметил губернатор Игорь Руденя на одной из сессий Петербургского международного экономического форума-2021.

Напомним, в январе 2018 года Президент России Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод и осмотрел продукцию предприятия, в том числе поезда «Иволга».

«Иволга» красивая и мощная, современная», – поделился впечатлениями глава государства.

По итогам посещения Владимир Путин дал поручение обеспечить загрузку производственных мощностей Тверского вагоностроительного завода. Предприятием подписан крупнейший в истории отечественного вагоностроения контракт на поставку вагонов АО «Федеральная пассажирская компания» на сумму 237 млрд рублей. Также заключены и реализуются договоры по поставке пассажирских вагонов на зарубежные рынки, в частности, в Египет, Казахстан и Армению.

Пресс-служба Правительства Тверской области