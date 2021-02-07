8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Уважаемые жители

Конаковского района!

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Для каждого семья – это родной дом, где царят любовь и преданность, обычаи и традиции, поддержка и опора, забота и взаимное уважение, уверенность в завтрашнем дне. В дружных семьях сохраняется преемственность, в комфорте живет старшее поколение, растут здоровые, всесторонне развитые дети. В Конаковском районе много семей, где отношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. Отрадно, что в нашем районе увеличивается количество многодетных семей, супружеских пар, которые становятся приемными родителями.

В праздничный день желаем всем семьям Конаковского района крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть мысль о том, что вас ждут дома, наполняет ваши сердца теплом и пониманием, того, что поддержка и опора близких людей всегда рядом!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ РОМАНТИКА

В канун праздника семьи, который отмечается 8 июля, «Заря» традиционно пишет об интересных семьях. В этот раз разговор пойдет о семье сотрудников полиции. Знакомьтесь – Артем и Дарья Кучеренко и их младшие члены семьи: шестилетняя Алена и трехлетний Макар.

Они познакомились на службе в Конаковском отделе внутренних дел. Артем родом из города Конаково, Дарья - из поселка Новозавидовский. Решение связать свою жизнь с органами правопорядка у каждого из них пришло в молодом возрасте, и в свои тридцать с небольшим они оба уже майоры. Рассказывает Дарья Кучеренко:

- На службу я поступила в 2006 году в Университет МВД России. Закончила факультет подготовки следователей и в 2011 году пришла работать в следственный отдел ОМВД России по Конаковскому району. На настоящий момент исполняю обязанности начальника отдела в звании майора юстиции.

Артем рассказал, что в наш отдел пришел в 2009 году после службы в армии, и сразу – оперуполномоченным уголовного розыска. С теплотой вспоминает тогдашнего начальника отдела Александра Андреевича Мешкова, который и посоветовал ему идти в опера. В 2013 году Артем перешел из угро в участковые уполномоченные полиции, обслуживал участок улица Гагарина - проспект Ленина в г. Конаково. В 2016 году перешел в оперативные дежурные и с 2018 года возглавляет дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району.

Решение связать свою жизнь с правоохранительными органами пришло у каждого по-своему. Дарью воодушевил пример подруги, которая годом раньше поступила в университет МВД, а Артем, придя из армии, решил, что служба в (тогда еще) милиции – это самый лучший выбор. Тем более, был пример отца Евгения Кучеренко, отдавшего много лет службе в конаковском отделе экспертом-криминалистом. Так что специфику службы он знал с детских лет.

Так и познакомились молодой опер и юный следователь. А в 2013 году Артем и Дарья заключили брачный союз. Несмотря на то, что супруге пришлось два раза «отдыхать» в декретном отпуске, в звании она от мужа не отстала. Секрет семейного счастья прост - взаимопонимание и уважение. Им обоим хочется, чтобы не только работа приносила удовлетворение, но и чтобы в семейном кругу получалось общаться не меньше (а лучше – больше), чем по службе. Что не всегда получается. Но в любом случае, их свела работа в полиции, и в результате получилась вот такая замечательная семья. И 13 июля молодая семья Кучеренко отметит свою «жестяную свадьбу». С чем мы ее и поздравляем!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.