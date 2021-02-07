3 июля - День ГИБДД МВД РФ (День ГАИ)

posted by admin on пт, 07/02/2021 - 09:25

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы   ежедневно обеспечиваете бесперебойное и  безопасное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на  помощь попавшим в  беду на  дороге. 
От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей!
Желаем вам успехов в  нелегкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия!
С уважением, депутат ЗС Тверской области 
Д.И.Дородных, глава Конаковского района 
О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района 
Д.Е.Щурин.

 

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