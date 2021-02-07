3 июля - День ГИБДД МВД РФ (День ГАИ)

Уважаемые сотрудники и ветераны

Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы ежедневно обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге.

От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей!

Желаем вам успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района

Д.Е.Щурин.