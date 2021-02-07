3 июля - День ГИБДД МВД РФ (День ГАИ)

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы ежедневно обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге.
От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей!
Желаем вам успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
Д.И.Дородных, глава Конаковского района
О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.Щурин.