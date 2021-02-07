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Руководитель Конаковского отделения ГИМС МЧС России Сергей Анатольевич Боровков обратился к жителям г. Конаково и Конаковского района с просьбой соблюдать правила поведения на воде.
Он отметил, что в Конаковском районе много рек и водоёмов, где летом проводят свой отдых как местные жители, так и гости. При этом многие купаются в неизвестных и не оборудованных для этого местах, не зная заходов в воду и глубины водоёма.
С начала наступления теплой погоды в г. Конаково уже погиб 1 человек.
- Основные причины трагедий на воде - неумение плавать, перегревание, употребление спиртных напитков во время отдыха на берегу водоемов, оставление детей без присмотра у воды, - рассказал Сергей Анатольевич. - Мы патрулируем ежедневно акватории Волги и Донховки, но расстояния у нас большие, и мы не можем быть везде одновременно.
Уважаемые жители и гости района, призываем вас проявлять сознательность, находясь у воды, следить за детьми, не оставлять их одних, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Берегите свои жизни! Вода ошибок не прощает.