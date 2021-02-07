МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

КРЫМСКИЙ УСПЕХ «ЗАВАЛИНКИ»

Ансамбль народной песни «Завалинка» стал лучшим на фестивале народного творчества «Русская гармонь в Крыму».

Семь гармонистов и частушечников под руководством Раисы Николаевны Смирновой приняли участие в 4-м Всероссийском фестивале народного творчества «Русская гармонь в Крыму». Более 500 участников из 36 регионов страны приехали в город Алушту и в течение недели состязались в мастерстве и таланте. Все выступления были интересны, самобытны, духовны и нравственны.

«Завалинка» ДК «Современник» участвовала в конкурсе второй раз. В 2019 году коллектив занял второе место, а в этом году привез наивысшую награду конкурса: диплом лауреата 1 степени в номинации «Коллективы». Раиса Николаевна Смирнова, бессменный руководитель «Завалинки», заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Конаковского района, стала обладателем гран-при фестиваля и получила путевку в один из пансионатов Алушты. Также она отмечена дипломом «За верность русской гармони». Солисту Валерию Жугару присвоили звание лауреата 2 степени в номинации «Соло».

По мнению Раисы Николаевны, покорить сердца жюри удалось с первых минут. В основу номера легли театрализованные сцены из деревенской жизни: «Деревенская вечерка», «Соловушка тверская», «Сенокос». Исполнялись старинные наигрыши ручьевских и дмитровогорских гармонистов. Особую атмосферу выступления «Завалинки» придали атрибуты деревенской жизни: вилы и косы. Тексты частушек были авторскими, взяты за основу известные четверостишия, Раиса Николаевна вложила в них много своих шуток и современного юмора.

- Когда мы вышли с вилами и косами, жюри остолбенело! - делится впечатлениями Раиса Николаевна. - Позже все задавали вопрос: как вас в самолет-то про пустили? Дело в том, что все косы и грабли у нас на винтиках, они свободно поместились в багаж. Так что с перевозкой трудностей не было. Еще не могли остаться незамеченными наряды наших частушечниц. Это фейерверк ярких цветов и уникальных тканей!

На фестивале присутствовало много почетных гостей, метров русского фольклора. Так Василий Овсянников, народный артист России, академик, высоко оценил сценическое воплощение номера, душевность и связь со зрительным залом.

- Я всегда сомневаюсь - то ли я делаю! Кому нужны все эти грабли, вилы, сарафаны... Для меня важно мнение профессионалов. Поэтому добрые слова в наш адрес стали наивысшей наградой этого престижного конкурса, - прокомментировала Раиса Смирнова.

Номер самородков из Конаковского района вошел в заключительный гала-концерт фестиваля.

По словам заместителя руководителя администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной, такие мероприятия способствуют возрождению духовности, укрепляют самобытность, привлекают внимание к традициям родной культуры.

«Завалинка» скоро отметит свой 35-летний юбилей. Все участники «Завалинки» - люди особые, влюбленные в русскую песню и несущие эту любовь людям. «Завалинку» всегда с восторгом встречают зрители, и не только в Конаковском районе. Франция, Германия, Австрия, его знают и любят в российской глубинке, в крупных городах: Липецке, Смоленске, Ярославле, в Москве и Крыму. Везде его встречали и встречают с любовью, награждают аплодисментами. Репертуар ансамбля постоянно пополняется новыми произведениями: лирические, плясовые, исторические, игровые песни разных регионов России, обрядовые и плясовые песни, частушки. Каждое выступление «Завалинки» - праздник, радость от встречи с настоящими знатоками народной песни.

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Конаковский район – один из муниципальных лидеров по количеству рабочих мест для школьников

Согласно постановлению губернатора Тверской области Игоря Рудени, подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, постоянно проживающим в Твери и области, предоставлена возможность в летние каникулы внести свой вклад в развитие региона и получить первый профессиональный опыт. «Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона», – отметил губернатор Игорь Руденя. Этим летом при поддержке правительства Тверской области практические навыки в бюджетной сфере и на предприятиях смогут получить порядка 5900 юношей и девушек.

Участниками программы по трудоустройству активной молодежи являются предприятия ПО «Дмитрогорское» (входит в ГК «АгроПромкомплектация»), которые расположены в Конаковском и Ржевском районах области.

«Мы поддерживаем региональную программу по трудоустройству несовершеннолетних на летний период, – рассказывает руководитель службы подбора и адаптации персонала ПО «Дмитрогорское» Юлия Митина. – Летом 2021 года на наших предприятиях создано более 20 рабочих мест для школьников от 14 до 18 лет. На данный момент уже трудоустроено 11 несовершеннолетних на предприятиях в Конаковском районе Тверской области. Трудоустройство подростков осуществляется согласно трудовому законодательству Российской Федерации».

Региональная программа устанавливает перечень специальностей, которые доступны для желающих получить первый практический профессиональный опыт подростков. На предприятиях ГК «АгроПромкомплектация» ребята трудоустроены помощниками поваров, менеджеров, рабочих зеленого хозяйства, они помогают в уборке территорий офисов и предприятий, в том числе, животноводческих объектов.

Одним из первых трудоустроенных в ПО «Дмитрогорское» подростков стал шестнадцатилетний Иван Неганов. Он учится в одиннадцатом классе Конаковской школы № 9. Мама Ивана работает продавцом в одном из магазинов фирменной розницы «Дмитрогорский продукт», так что с продукцией заводов Группы компаний подросток хорошо знаком. ГК «Агропромкомплектация» здесь на слуху, родители многих знакомых и друзей Ивана работают на разных предприятиях Группы компаний, она ассоциируется со стабильностью, своевременными выплатами конкурентных зарплат, возможностями роста и развития. Конечно, когда появилась возможность получить первый практический опыт работы, Иван Неганов решил провести летние месяцы с пользой и подал заявку на трудоустройство. Сегодня он оформлен в административно-хозяйственном отделе ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» и работает помощником повара в столовой предприятия.

«Трудовое воспитание укрепляет человека во всех смыслах, – рассказывает Иван. – Мы работает с 8 до 12 часов – по 4 часа в день. В основном, это работа на кухне в овощном цехе. Нас научили правильно мыть и чистить лук, морковь, картофель. Подготавливаем сырые овощи к дальнейшей обработке и приготовлению блюд, относим их на сортировку. Кроме того, мы помогаем мыть посуду, проводим влажную уборку столов в зале, выполняем другие поручения. Мне кажется, что работа в каникулы – это хорошая возможность развития личностных качеств, ответственности в первую очередь. Я еще не решил, на что потрачу заработанные за лето деньги, есть время определиться. А в будущем, получив профессиональное образование, хотел бы стать работником этого завода, мне здесь очень нравится!».

ОТОПЛЕНИЕ:

ЗИМА НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТОМ

В Конаковском районе началась подготовка к отопительном периоду 2021-2022 годов.

На очередном совещании с главами, главами городских и сельских поселений отдел ЖКХ администрации Конаковского района информировал о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Администрацией Конаковского района Тверской области создана комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы; разработан план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и график рабочих поездок в населенные пункты района.

Начиная с 6 июля, комиссия будет работать во всех поселениях района. Городским и сельским поселениям Конаковского района поручено разработать и утвердить перечни мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Среди основных мероприятий - организация работы комиссий по контролю за ходом подготовки объектов к осенне-зимнему периоду; назначение ответственного лица за предоставление информации; комплексный план мероприятий по подготовке тепловых сетей, котельных и жилищного фонда.

Администрации поселений должны усилить работу по погашению и взысканию задолженности за потреблённые энергоресурсы; обеспечить завоз топлива для твердотопливных котельных; определить порядок ликвидации аварийных ситуаций; обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду; создать резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального комплекса поселений Конаковского района.

Все работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Конаковского района к новому отопительному сезону должны завершиться до 1 сентября текущего года. Паспорт готовности к ОЗП составляется по утверждённой форме.

Готовый паспорт и акты сдаются в орган местного самоуправления до 15 сентября. Проверка готовности к отопительному сезону проводится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

В срок до 15 сентября 2021 года в электронном виде должны быть представлены в отдел ЖКХ администрации Конаковского района реестры паспортов готовности жилищного фонда. Глава Конаковского района Олег Лобановский обязал глав поселений взять под личный контроль проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района