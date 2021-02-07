АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ТСАХ УБЕРЕТ. А КТО ВОСПИТАЕТ?

В конце прошлой недели глава района Олег Лобановский провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности генерального директора ООО «Тверьспецавтохозяйство» Игнатом Черниковым.

«Тверьспецавтохозяйство» (сокращенно ТСАХ) – региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Тверской области. Назначенный недавно его новый руководитель выразил искреннюю заинтересованность в разрешении той непростой ситуации, которая сложилась в настоящий момент на территории Конаковского района с вывозом мусора. В свою очередь, Олег Лобановский настаивает на системном подходе к решению проблемы и обещает со своей стороны полное содействие. Но обо всем по порядку.

Контроль за уборкой мусора осуществляет руководство городских и сельских поселений, поэтому в работе совещания приняли участие временно исполняющий полномочия главы города Конаково Дмитрий Колупанский и первый заместитель главы администрации г. Конаково Дмитрий Сальников. Ситуация с вывозом мусора в городе Конаково на настоящий момент особенно критична, она складывалась еще задолго до того, как в свои полномочия вступил новый врип главы, и есть надежда, что обновленное руководство города выстроит отношения с новым руководством ТСАХ таким образом, что про мусорную проблему в Конакове мы забудем раз и навсегда.

Олег Лобановский отметил, что районный муниципалитет готов всецело сотрудничать в рамках своих полномочий ради конечной цели - Конаковский район должен быть чистым. Проблематика ясна, на нее не первый месяц жалуются жители: переполненность мусорных контейнеров, складирование крупногабаритного мусора (КГО) и обрезанных веток, возникновение стихийных свалок. Огромную нагрузку на мусорную инфраструктуру оказывают приезжие.

«Конаковский район по факту – уже курорт, у нас нет иного пути развития, – сказал Олег Владимирович. - Здесь находится резиденция Президента России «Русь», недвижимость очень многих влиятельных в общероссийском масштабе людей, развивается амбициозный проект «Завидово». И иметь такое захламление – это просто стыдно. Да, у нас к населению в 78 тысяч своих проживающих добавляется 200 тысяч приезжих, преимущественно москвичей. И региональному оператору надо четко понимать, какой это район, и строить работу в нем, исходя из этого.

Игнат Черников согласился с доводами главы, добавив, что уникальность района еще и в том, что по нормативам ТСАХ содержание крупногабаритного мусора в общей массе бытовых отходов не должно превышать 20 процентов, однако в Конаковском районе его доля составляет практически половину всего мусора! Физически его вывозить не получается: не хватает техники. Есть и вторая проблема: этим хламом завалены подъезды к контейнерам, и мусоровозы просто иногда приезжают, постоят и уезжают, так и не в состоянии подобраться к ним.

Олег Лобановский предложил перераспределить технику, направив ее в наиболее проблемные места, докупить необходимую новую, использовать возможности коммунальных МУПов, которые еще остались в некоторых поселениях и успешно решают вопросы вывоза ТБО. Руководство ТСАХ в свою очередь пообещало приобрести недостающие механизмы, а на время проведения закупок, скорее всего, обратиться к подрядчикам, чтобы они помогли разгрести завалы. Но вывозить мусор надо оперативно: лето в разгаре, нагрузка на мусорные площадки очень высока. Это все предстоит решить буквально в ближайшие дни. Для этого со стороны ТСАХ главе района будет предоставлена «дорожная карта» первоочередных мер по купированию этой острой ситуации.

После встречи с главой, чтобы, так сказать, на деле показать всю остроту проблемы, для представителей ТСАХ устроили «экскурсию» по городу. Сопровождал их, помимо руководства города, помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. Вместе с Игнатом Черниковым, ТСАХ представляли его заместитель по производству Константин Новиков и начальник регионального подразделения по Конаковскому району Владислав Попов.

Иногда диву даешься - чего только люди не выбрасывают на свалки. Для понимания всей глубины проблемы предлагаем посмотреть фоторепортаж. На снимках видно все: диваны, шкафы и прочая мебель, унитазы, кирпичи, бревна разобранных домов, какие-то мойки, полуразломанные холодильники и много-много веток. Вот все это по сути и есть КГО, вызывающие наиболее острую головную боль не только у коммунальщиков, но и у всех жителей в целом.

Владислав Попов - практик, знающий ситуацию с ТБО и КГО в Конаковском районе очень хорошо: он здесь работает и отвечает именно за территорию нашего района. Он давал пояснения по каждой из посещенных контейнерных площадок. А в этот день совместная комиссия двух муниципалитетов и ТСАХ посетила их три: на улицах Первомайской, Боровой и Пушкинской.

На первом объекте еще недавно ситуация была особенно острой. Там высились буквально горы мусора, образовалась настоящая «Белавинская свалка» в уменьшенном, правда, размере. Кто-то из жильцов, не выдержав того, что проблема никак не решается, переместил часть мусора на проезжую часть, и об этом тут же была оповещена общественность через соцсети.

Сейчас там мусор убрали. Дмитрий Сальников рассказал, что еще весной перед этими контейнерами была сделана ровная твердая площадка для подъезда мусоровозов и иной спецтехники. Но в итоге вышло, что сделали… основание для несанкционированной свалки. И тут мы подходим к самому главному – к нашим людям.

К сожалению, у жителей пока не выработалось четкого понимания, что куда выбрасывать. В этом есть недоработки как регионального оператора, так и муниципалитетов: не везде создаются условия, которые однозначно заставляют граждан делать все правильно. Отсюда и диваны с унитазами рядом с контейнерами, и ветки со всякой ботвой и листьями там же. Думается, в этой ситуации надо четко разъяснить жителям близлежащих домов, что можно выбрасывать в контейнеры, а что нет. По поводу же крупногабаритных отходов мысли такие. За их вывоз все-таки нужно платить отдельно, а не сваливать все на ТСАХ, у которого просто не хватает необходимой техники и «лимитов на КГО». Людям необходимо предоставить выбор. Но его, увы, пока нет, и получается, что региональный оператор не вывозит, а больше и некому. И куда все это людям девать? Думается, большинство бы и заплатило разумную цену за вывоз старой мебели, строительного мусора и тому подобных отходов.

Ну а тем, кто платить не хочет, а хочет свинячить: мол, после нас хоть трава не расти, хочется от всей души пообещать «радужное» будущее. Руководство уже думает над необходимыми мерами против таких граждан: пока у контейнерных площадок будут вывешены анонсы с предупреждениями и информацией о штрафных санкциях, а со временем - и рекомендациями, что куда выбрасывать и куда обращаться для вывоза «крупногабаритки».

В ходе обсуждения проблемы была высказана мысль об установке сети видеонаблюдения. В перспективе она охватит и дворы многоквартирных домов, и контейнерные площадки в старой части города. Факты видеофиксации нарушений будут иметь печальные для нарушителей и благостные для всех остальных последствия. Глядишь, и людей воспитают в духе соответствующей культуры обращения с мусором, и денег на штрафах заработают для дальнейших закупок необходимой техники, дабы региональный оператор смог улучшить качество обслуживания под стать этой самой возросшей культуре.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.