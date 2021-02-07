ПЕДАГОГИ И ИНСПЕКТОРА ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Образовательные учреждения и Госавтоинспекция Конаковского района призывают родителей напоминать детям о безопасности во время прогулки.

Лето - это не только пора удивительных открытий, активного отдыха, новых знакомств, радость общения. Летний период может таить в себе и высокие риски для детей. Связанно это с множеством факторов, один из которых - ослабление контроля со стороны взрослых. И сейчас перед родителями стоит задача обеспечения безопасности детей во время летних каникул. Важно вовремя провести беседы, оговорить правила поведения и техники безопасности, обеспечить доступную связь с ребенком в момент его нахождения на улице.

В лагере при школе д. Мокшино в июне проходили мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Большинство детей используют для прогулки велосипед, но о правилах многие забывают. В ходе мероприятия организаторы рассказали детям о безопасной поездке на велосипеде и отрабатывали практические навыки перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу, учили понимать сигналы светофора и значение дорожных знаков.

Педагоги и сотрудники Госавтоинспекции используют различные формы и методы в обучении детей, чтобы донести важность соблюдения Правил дорожного движения. Каникулы станут для ребят настоящим праздником и незабываемым отдыхом, если они будут безопасными, сообщает отделение ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.