ПАМЯТЬ ЖИВА

Поздним вечером 21 июня в центре посёлка Радченко к Вечному огню у памятника погибшим землякам стал собираться народ – люди разного возраста.

Ровно в 23.00 началась акция, которая уже много лет проводится у нас накануне Дня памяти и скорби. Проникновенными поэтическими строками, прочитанными Еленой Михайловной Клементьевой, началось поминовение всех, кто сложил голову на фронтах Великой Отечественной, защищая Родину. Зазвучала музыка – «Адажио» композитора Альбинони. С экрана, установленного рядом с мемориальным комплексом «Памятные камни», на собравшихся, сменяя друг друга, взглянули погибшие земляки. Не вернулись с войны домой 91 человек, их имена высечены на плите из карельского гранита. Сохранились только 73 фотографии погибших.

В глубоком, тревожном молчании все, кто пришёл к Вечному огню, встречались на экране с лицами павших, читали информацию об их фронтовой судьбе: погиб на Курской дуге, пропал без вести под Ленинградом, убит под Ржевом, умер в плену… Знакомые фамилии. Среди них отцы с сыновьями, братья: двое, трое… Они смотрели на нас из вечности – живые вечно. С зажжёнными свечами вспоминали отцов их дети, сами уже старики, воспитанные овдовевшими матерями.

Старожили искали и находили сходство в чертах лиц погибших и их потомков. Среди собравшихся были и молодые люди, и дети. Высокая нота общей понятной скорби объединила всех. Музыка, песни «Облака» и «Вдовы Росии» в исполнении Ольги Викторовны Овчинниковой, её вокальное мастерство глубоко тронуло всех собравшихся. Горели и плакали свечи. Плакали не только свечи. Потому что память наша жива. 91 человек из одного маленького посёлка! Неизмеримо высока цена нашей Победы. Низкий поклон всем организаторам и участникам этой незабываемой ночи, такой же светлой и тёплой, как и восемьдесят лет назад.

С. ЛАМПЕ.