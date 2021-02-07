ГОЛУБЬ МИРА ОТ ВПСО «СОВА»

На берегу Волги прошла познавательно-патриотическая акция «Голубь мира», организованная ВПСО «СОВА» при поддержке ребят из ВПСО «СОВА» Кимры. Она была приурочена к Дню памяти и скорби – 22 июня.

Ребятам рассказали о Великой Отечественной войне, о том, сколько боли и горя принесла она на нашу землю. Как мужественно и бесстрашно сражались наши предки. И как важно беречь мир, который они нам подарили. В память о тех, кто ценой жизни спас Родину от фашизма, дети вырезали голубей из бумаги и вместе с воздушными шарами отпустили в небо. Во время проведения акции дети узнали и ещё много нового: познакомились с оборудованием отряда, научились пользоваться компасами.

Волонтеры подразделения рассказали детям из оздоровительных лагерей о том, какие основные меры безопасности они должны знать и соблюдать. Вместе с организаторами гости мероприятия фотографировались в фотозоне, всем желающим на руках и щёчках с помощью аквагрима нарисовали символ акции – голубя мира. Отдельную благодарность выражаем магазину «Веселый праздник» г. Конаково за помощь в организации мероприятия.

НАЙДЕНА, ЖИВА

Я недавно состою в Тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «СОВА» и стараюсь быть полезной, как могу. Участвую в просмотре фотографий с квадрокоптера, ищу на фото пропавших людей. В реальном поиске участвовала только один раз, когда наш отряд из тверских и конаковских волонтеров искал пропавшего человека в лесу и на берегу реки. А в прошлый четверг в нашем сообществе в Интернете был объявлен поиск в городе. Пропала жительница Конакова, которой требовалась медицинская помощь.

На помощь немногочисленному конаковскому отряду сразу же выехали поисковики из Твери. Координатор поиска разбила город на сектора и поставила перед каждой парой волонтеров задачу. Мы ходили по двое. Нам достался берег Волги, пляж до ГРЭС и назад по дорожке, захватывая поворот на Мошковичский залив. День был жаркий, обувь для поиска у меня была совсем не подходящая. Вскоре ноги устали, и ходить стало тяжело.

После выполнения задачи мы пришли на точку (штаб поиска был развёрнут недалеко от дома пропавшей), прямо на капотах машин лежала карта города.

Уже стемнело, нам раздали мощные фонари и поставили задачу обойти всю улицу Гагарина, включая берега Волги и Донховки. Несмотря на то, что наступила ночь, больше похожая на южную, город продолжал жить. Мы оставляли машину во дворах и прочёсывали местность вокруг. Наши фонари выхватывали из темноты тёплые компании, которые отдыхали на берегах и во дворах. Не все нам были рады, некоторые даже проявляли агрессию, но узнав, что мы поисковики, отвечали на наши вопросы. Никто из них нашу пропавшую женщину не встречал. Домой я пришла только в 3 утра, хотя через несколько часов нужно было идти на работу. Волонтёры из Твери попали домой ещё позже, а ведь все они тоже работают, и у них есть семьи. Что гонит их в чужой город на собственных машинах, вместо того, чтобы отдыхать в такую прекрасную погоду? – задавала я вопрос себе. А если бы пропал кто-то из моих родных и никто бы не пришёл на помощь? Сегодня я помогу кому-то, завтра помогут мне. Жаль, что женщину не нашли, думала я. А если она ушла в лес и сидит там ночью одна?

На следующий день поиск продолжили, опять приехала помощь из Твери. И вскоре два подразделения, соединив силы, нашли женщину в лесу, недалеко от дачного кооператива. Она сама вышла из леса на дорогу. Женщина уже не могла идти, встала только с помощью волонтеров. НЖ – найдена, жива! – заветные слова появились в группе «Сова».

Людмила КИКАЛО.