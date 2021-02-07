СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПЯТИКРАТНАЯ

ЧЕМПИОНКА СТРАНЫ

Уроженка Конаковского района Алена Гордеева стала пятикратной чемпионкой России по легкой атлетике.

С 22 по 28 июня в Чебоксарах проходил чемпионат России по легкой атлетике. На стадионе «Олимпийский» собрались сильнейшие атлеты из разных регионов страны. Среди женщин в толкании ядра на первую ступень пьедестала почета поднялась уроженка Конакова и спортсменка ГБУ «КСШОР № 2» Алена Гордеева (Бугакова). В лучшей попытке Алена приземлила снаряд на отметке 17 метров 66 сантиметров и тем самым уверенно опередила своих конкуренток.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗОЛОТО

ГОРОДЕНСКОГО ГРЕБЦА

С 24 по 27 июня в Польше проходило первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 и 24 лет.

Гребной канал «Мальта» в самом центре города Познань собрал более 750 спортсменов из 37 стран. Сильнейшие юниоры стран Старого света оспаривали лидерство на дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м в одиночках, двойках и четверках.

За сборную команду России выступил наш земляк из поселка Радченко Дмитрий Ротару. На олимпийской дистанции 1000 метров Дмитрий с напарником из Астрахани Владимиром Афониным в каноэ-двойке одержали победу. Второе место заняли представители Румынии, третьими стали венгры. 27 июня на дистанции 500 метров Ротару с напарником из Ростова Максимом Каратаевым с большим отрывом завоевали еще одно золото. Ребята показали рекорд по времени среди юношей на этой дистанции. По итогам соревнований Дмитрий Ротару стал двукратным победителем первенства Европы. Большой труд и сложный путь к победе прославили Конаковский район на европейских соревнованиях, говорит тренер Михаил Суровцев.

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПИОНЕРБОЛЕ

23 июня в рамках празднования Олимпийского дня прошла спартакиада среди лагерей дневного пребывания по пионерболу.

Соревнования проведены на территории МБОУ СОШ № 9 г. Конаково. Состязались в подвижной игре как мальчики, так и девочки, причём с большим азартом. Призеры награждены кубками, медалями администрации Конаковского района и дипломами Олимпийского комитета России. По результатам проведенных игр места заняли: среди девочек 1 место - команда МБОУ СОШ № 2, 2 место - МБОУ СОШ № 9, 3 место - команда МБОУ ДО «ДЮСШ единоборств». Среди мальчиков 1 место - команда МБОУ СОШ № 2, 2 место - команда МБОУ ДО «ДЮСШ единоборств»-1.

Людмила КИКАЛО. Фото автора.