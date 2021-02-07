«ДРАКОНЫ» НА ДОНХОВКЕ

В прошлую субботу, 26 июня, в г. Конаково в акватории реки Донховки прошёл фестиваль по гребле на лодках «Дракон», в котором приняли участие 50 детей и взрослых, среди них – с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования проводились в рамках проекта «Ладья безграничных возможностей», который стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Фестиваль организован АНО Тверской спортивный клуб «Шторм», ТООО «Федерация гребли на байдарках и каноэ» при поддержке комитета по физической культуре и спорту Тверской области, ОМПКиС администрации Конаковского района, ГБУ Тверской области «Спортивная Адаптивная Школа» и партнеров фестиваля.

Цель фестиваля – привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям спортом и физической культурой, внимания на развитие акватории тверских рек как мест для занятия спортом и популяризации доступного и безопасного вида спорта – гребли на лодках «Дракон». В программе фестиваля – заезды детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных учреждений и общественных организаций Конаковского района на дистанцию 200 м по реке Донховке и выполнение тестов в рамках ВФСК ГТО на берегу.

На открытии участников приветствовали почётные гости: Игнат Ковалёв, директор спортивного клуба «Шторм», тренер по адаптивной гребле (чемпион Европы и мира, многократный чемпион всероссийских первенств, победитель этапов Кубка мира и прочих международных соревнований), Андрей Решетов, директор школы высшего спортивного мастерства Тверской области, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Федотова.

Игнат Ковалев отметил, что это вторые подобные соревнования в нашем городе. Прошлый раз показательные состязания по гребле на лодках-драконах прошли в 2012 году на Волге.

– На первом месте в работе с детьми – это безопасность, - сказал он, - у нас в команде мастера международного уровня, которые инструктируют и страхуют детей на воде. Это доступный и безопасный вид спорта. У каждого ребенка будет спасательный жилет, опытный инструктор страхует команду на сап-доске.

Андрей Решетов добавил:

- Занятия клуба «Шторм» с детьми с особенностями развития в Тверской области ведутся уже более 10 лет регулярно. Благодаря президентскому гранту проект «Ладья безграничных возможностей» стал доступным и для муниципалитетов. Мы выезжаем в область и знакомим детей с этим красивым видом спорта. Для детей с особенностями развития - это возможность занятия греблей и понять, что они тоже могут многого добиться в том виде спорта.

Аггюль Бородина приветствовала участников и организаторов фестиваля:

- Огромная благодарность спортивному клубу «Шторм» за проведение подобного рода состязаний. Это возможность собрать ребят вместе, показать им новый вид спорта, дать поучаствовать.

Она обратилась к участникам:

- Слушайте ритм барабанов, от вашей слаженности будет зависеть победа команды. Уверяю, что впечатления от «Драконов» у вас будут незабываемые.

Выступила и Александра Федотова:

- Наши соревнования проходят в дни празднования Международного Олимпийского дня. Поэтому всех с праздником спорта, всем удачи! Спасибо организаторам, всегда будем рады видеть вас ещё на нашей земле и воде.

В гонке на лодках-драконах участвовали четыре команды. В каждой лодке по 10 гребцов. Всего каждая команда участвовала в двух заездах.

Спортивные «Драконы» называются драгонботами. Такая лодка имеет голову и хвост дракона, рулевое весло и барабан. Впереди сидит барабанщик, который задаёт ритм гребли для всего экипажа, а на корме находится рулевой-инструктор, задача которого – управлять большим рулевым веслом, закреплённым на корме лодки. Остальные члены команды – гребцы, в зависимости от типа лодки их может быть десять или двадцать человек.

В итоге места распределились так:

1 место - команда Конаковской городской общественной организации «Родители детей с ограниченными возможностями «Надежда».

2 место - команда ДЮСШ «Олимп» (плавание)

3 место - команда ДЮСШ «Олимп» (лыжники)

4 место - команда «Илья Муромец» КРО ВОИ.

В соревнованиях не было проигравших, все дети были в восторге от «Драконов», получили незабываемые впечатления, все награждены медалями, команды - кубками и дипломами. Компания «Волжский пекарь» и её глава Лилия Корниенко приготовили детям и всем участникам сладкие подарки.

Людмила КИКАЛО.

Фото: Максим

Малахов.