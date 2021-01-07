Фильм-воспоминание ветерана Великой Отечественной войны из Тверской области можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Музея Победы

1 июля онлайн-кинотеатр «Поклонка» московского Музея Победы представил документальный фильм из цикла «Моя война». Героем фильма стал житель Тверской области Спартак Андреевич Сычев. Фронтовик рассказал о своем боевом пути, о трудностях, невзгодах и редких радостях военного времени. Фильм размещен на сайте Музея Победы. Его можно посмотреть бесплатно по ссылке https://victorymuseum.ru/video/online-movie/.

«Сохранение памяти о войне – важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память об этом оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Спартак Андреевич Сычев родился в 1923 году. После окончания 4-й специальной артиллерийской школы наркома просвещения РСФСР без экзаменов был принят в ленинградское артиллерийское училище. Получив диплом, в звании техника-лейтенанта был направлен на Калининский фронт на должность артиллерийского техника отдельного дивизиона 129-й отдельной стрелковой бригады, которая формировалась на Урале. В 18 лет Спартак Андреевич получил первую боевую награду «Медаль за боевые заслуги» за бои подо Ржевом. Спартак Андреевич служил на Калининском, Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах, освобождал Россию, Польшу, Венгрию и Австралию.

Спартак Сычев награжден двумя медалями «За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», медалью «За освобождение Праги», медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Проект «Моя война» реализован Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии» совместно с Фондом президентских грантов. Съемки проходили в Музее Победы на Поклонной горе, в региональных музеях Великой Отечественной войны и в других памятных местах, связанных с военным временем.

Герои фильма – люди, которые помнят фронтовые будни, считают время, проведенное на войне, своим главным часом, так как они, будучи молодыми людьми, спасали страну и мир от фашизма.

Пресс-служба Правительства Тверской области