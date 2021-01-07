В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались почти 6 тысяч человек

В Тверской области наращиваются темпы вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. За вчерашний день, 30 июня, от коронавируса вакцинировались 5939 человек. За время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за сутки.

«Наша цель – получить коллективный иммунитет. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого жителя Тверской области вне зависимости от возраста», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 184 021 житель Верхневолжья – это 85,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 166 254 вакцинированных гражданах.

Ведётся строгий контроль, включая видеонаблюдение, за соблюдением всех необходимых требований при проведении вакцинации, хранении и использовании вакцины.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

На территории региона действует 12 центров амбулаторной помощи, куда необходимо обращаться при первых признаках вирусного заболевания. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области