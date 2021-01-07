Школьники из 24 районов Тверской области прошли обучение по открытию собственного дела

В Тверской области центр поддержки предпринимательства центр «Мой бизнес» организовал серию бизнес-игр для школьников из 24 районов Верхневолжья и провёл конкурс бизнес-идей. Программа была разработана для стимулирования интереса к предпринимательству среди школьников.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности молодежь необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

На первом этапе школьники 10 и 11 классов распределялись по командам, у каждого была своя роль в бизнес-процессе. Далее школьники учились генерировать идеи, изучать рынок и конкурентов, защищать свой проект.

«Во время игры мы узнали, как создавать бизнес-идеи, как с ними дальше работать, создали свой собственный проект», - рассказал Денис Онищенко, учащийся средней школы №3 города Кашина.

«Мы помогаем не только действующим предпринимателям, но и потенциальным. Помогаем сделать им первый шаг в направлении предпринимательства, даём рабочие инструменты для этого», - отметила заместитель координатора проекта «Мой бизнес» Оксана Давыдова.

После проведения бизнес-игры в каждом районе шло голосование за команду с лучшей идеей. В итоге по одному проекту от 24 районов вышли в полуфинал, где эксперты из числа опытных предпринимателей и наставников центра «Мой бизнес» выбрали финалистов.

Среди финалистов - проект из Конаково по созданию модульной одежды, бизнес-идея «Эко-кафе» от школьников из Нелидово, проект «Школа жизни» от команды «Бизнес Woman» из Твери, идея производства эко-протезов от учащихся школ из Зубцова и другие.

«За очень короткое время ребята проделали большую работу и подготовили проекты, с которыми в дальнейшем можно работать и их развивать», - подчеркнула наставник центра «Мой бизнес», кандидат экономических наук Марина Цуркан.

Победителем конкурса члены жюри выбрали команду из Твери с проектом школы с нестандартным подходом к образованию. В дальнейшем центр «Мой бизнес» планирует проведение специальной образовательной онлайн-программы для школьников.

Пресс-служба Правительства Тверской области