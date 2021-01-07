Для инфекционных госпиталей Тверской области закупят медицинское оборудование

Оснащение инфекционных госпиталей медицинским оборудованием обсуждалось 30 июня на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Будет дополнительно выделено порядка 92,6 млн рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Средства будут направлены на приобретение анализатор газов крови для Вышневолоцкой и Нелидовской ЦРБ, аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации для Областной клинической больницы, а также прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ, а также роддом №2 Твери.

Кроме того, предусмотрена закупка компьютерного томографа для Бежецкой ЦРБ. Он сможет обслуживать жителей Весьегонского, Краснохолмского, Лесного и Сандовского муниципальных округов, а также Сонковского, Кесовогорского, Максатихинского и Молоковского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области