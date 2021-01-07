В Тверской области за четыре года более чем на 90% уменьшилось количество нарушений на объектах топливно-энергетического комплекса

Состояние антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Тверской области, обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, выполнение установленных законодательством требований в данной сфере имеет большое значение для обеспечения устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса и безопасности населения Тверской области в целом.

Надзорными органами регулярно проводятся проверки, количество выявленных нарушений постоянно снижается. Если в 2017 году в ходе плановых и внеплановых проверок было выявлено 194 нарушения, то в 2020-м – всего 19.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о ходе реализации в регионе требований к антитеррористической защищённости объектов религиозных организаций. На территории Верхневолжья расположены 312 храмов и монастырей, которые посещают тысячи жителей Тверской области и паломников.

Пресс-служба Правительства Тверской области