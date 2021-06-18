Леонид ПАВЛОВ: ИГОРЬ РУДЕНЯ – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Вчера губернатор Игорь Руденя представил в областную избирательную комиссию документы о своем выдвижении кандидатом на должность Губернатора Тверской области.

В соответствии с избирательным законодательством, кандидатов на должность высшего должностного лица Тверской области выдвигают политические партии, и на предстоящих 19 сентября 2021 года губернаторских выборах Игорь Руденя выдвинут от партии «Единая Россия». Игорь Руденя также возглавил общеобластную часть списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного Собрания региона. О выдвижении Игоря Рудени говорят лидеры общественного мнения всего региона.

Леонид ПАВЛОВ, заведующий, врач обособленного структурного подразделения Новозавидовская районная больница:

- Деятельность Игоря Михайловича Рудени на посту руководителя региона я могу охарактеризовать кратко: губернатор сказал – губернатор сделал. Решение идти на выборы и приложить дальнейшие усилия по продвижению региона, защите его интересов – это важное решение и настоящий мужской поступок.

Как врач, высоко оцениваю все то, что сделано им в непростой области здравоохранения. Касательно Конаковского района отмечу следующее:

- заложено в проект на 2024-2025 годы в рамках реализации программы модернизации объектов сельского здравоохранения строительство новой больницы в поселке Новозавидовский.

- Конаковская ЦРБ получила новый томограф, при этом не были затрачены бюджетные средства на его при обретения, все оплатил частный благотворительный фонд.

- Здравоохранение Тверской области, несмотря на непростую управленческую ситуацию в период пандемии коронавируса с честью преодолела первую и вторую волну COVID-19, думаю, преодолеет и третью. В том, что здравоохранение отработало достаточно эффективно – личная заслуга губернатора, так как он не побоялся взять на себя личную ответственность и успешно удержал ситуацию с пандемией в обозначенных рамках.

Конечно, такого человека нужно поддержать на выборах. Есть уверенность в том, что Игорь Руденя, если его изберут на второй пятилетний срок, выведет Тверскую область в число регионов-лидеров.