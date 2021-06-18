Александр СЛЕПЫШЕВ: ПЯТИЛЕТКА ИГОРЯ РУДЕНИ ПРЕОБРАЗИЛА КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

Вчера губернатор Игорь Руденя представил в областную избирательную комиссию документы о своем выдвижении кандидатом на должность Губернатора Тверской области.

В соответствии с избирательным законодательством, кандидатов на должность высшего должностного лица Тверской области выдвигают политические партии, и на предстоящих 19 сентября 2021 года губернаторских выборах Игорь Руденя выдвинут от партии «Единая Россия». Игорь Руденя также возглавил общеобластную часть списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного Собрания региона. О выдвижении Игоря Рудени говорят лидеры общественного мнения всего региона.

Александр СЛЕПЫШЕВ, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории:

- Оцениваю решение Игоря Рудени, как значимое событие в жизни региона. Это хороший знак, на стабильность роста и развития нашей Тверской области. У Игоря Михайловича и его команды понятный стиль управления, и его избрание на второй срок – это гарантия того, что все крупные проекты, начатые в последние годы, будут продолжены и доведены до своего положительного итога.

На прошедшей областной конференции «Единой России» Игорь Руденя озвучил планы на будущее, обозначил видение векторов развития региона. Отрадно, что в Конаковском районе за последние пять лет существенно улучшилась дорожная обстановка, отремонтированы основные транспортные артерии и есть понимание того, что эта работа будет продолжена, что положительно повлияет на развитие района. Отрадно отметить его особое внимание к многодетным семьям. Думаю, в ближайшую пятилетку принципиально решится вопрос обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой участков, предоставляемых многодетным семьям.

В целом, на эти выборы подобралась сильная команда от «Единой России». Это такой опытный и авторитетный, федерального уровня политик, как Владимир Абдуалиевич Васильев, который показал свою эффективность в решении задач общероссийского уровня. Это «свежая кровь» в лице активистки волонтерского движения Юлии Сарановой, с приходом которой в федеральную власть, социальная составляющая ее работы только усилится. Эти люди достойно представят тверской регион.