Марина МАМАТКАЗИНА: ИГОРЬ РУДЕНЯ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ

Вчера губернатор Игорь Руденя представил в областную избирательную комиссию документы о своем выдвижении кандидатом на должность Губернатора Тверской области.

В соответствии с избирательным законодательством, кандидатов на должность высшего должностного лица Тверской области выдвигают политические партии, и на предстоящих 19 сентября 2021 года губернаторских выборах Игорь Руденя выдвинут от партии «Единая Россия». Игорь Руденя также возглавил общеобластную часть списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного Собрания региона. О выдвижении Игоря Рудени говорят лидеры общественного мнения всего региона.



Марина Лордовна МАМАТКАЗИНА, директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района», руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Конаковского района:





- Вчера на втором этапе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» принято единогласное решение о выдвижении Игоря Михайловича Рудени кандидатом в губернаторы Тверской области от партии «Единая Россия». Много выполнено поставленных задач, а предстоит сделать еще больше и продолжить все начатые преобразования, превращать в реальность новые масштабные планы. По словам губернатора, то, что было сделано за прошедшие 5 лет, является надёжной базой для дальнейшего движения вперед и эта работа должна быть продолжена.

Мы постоянно ощущаем поддержку губернатора Тверской области Игоря Рудени. В прошлом году им было подписано постановление о возмещении затрат работодателям, принимающим на работу подростков от 14 до 18 лет. Работодателям, которые принимают на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возместят 50 процентов от затрат на заработную плату. Компенсацию получат как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 миллиона рублей.

Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 792 рубля). По итогам 2020 года Верхневолжье заняло третье место среди регионов ЦФО по доле трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет. В летнее время подростки могут найти подработку по таким специальностям, как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта, повар. Эта работа будет продолжена.