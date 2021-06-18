В «Единой России» заявили о создании единого волонтерского штаба для оказания помощи во время третьей волны пандемии

В единый волонтерский штаб вошли активисты партии, ОНФ, движения «МыВместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России».

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи.

Идею создания единого волонтерского штаба уже подержали «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», «Российские студенческие отряды», активисты движения «МыВместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Напомним, 24 июня губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом в областном парламенте, отметил, что в Тверской области, в 2020-м году количество молодых людей, зарегистрированных в системе «Добровольцы России», увеличилось на 70% по сравнению с 2019-м годом. Глава региона сделал акцент на деятельности волонтеров штаба «Мы Вместе», во многом благодаря работе которых во время пандемии коронавируса организовано обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей. В 2020-м году было исполнено порядка 40 тысяч таких заявок.