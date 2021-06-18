Представители Тверской области вошли в число победителей фестиваля народного творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО

29 творческих молодежных коллективов и 14 солистов из регионов России приняли участие в X фестивале традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов Центрального федерального округа, который прошёл в городе Калязине Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению и популяризации культурного наследия Верхневолжья и России, духовному и нравственному воспитанию молодежи, повышению туристической привлекательности тверского региона.

В этом году впразднике народного творчества помимо девяти регионов ЦФО- Тверской, Московской, Воронежской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Калужской, Рязанской областей,принял участие коллектив из Архангельской области Северо-Западного федерального округа. Все мероприятия фестиваля проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

На протяжении двух дней талантливые участники молодёжных самодеятельных коллективов дарили зрителям своё искусство. Прошли конкурсные прослушивания, мастер-классы для руководителей творческих коллективов, гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей фестиваля.

Мастерство участников оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты народного творчества из Тверской области и Москвы.

В числе победителей и призёров фестиваля - представители Верхневолжья.

В номинации «Инструментальное исполнительство» лауреатом I степени стал ансамбль русской традиционной музыки Тверского музыкального колледжа имени им. М.П. Мусоргского, лауреатом III степени - ансамбль рожечников, представляющий это же учебное заведение.

В номинации «Вокально-хоровое исполнительство» диплом лауреата I степени получил народный хор Тверского музыкального колледжа имени им. М.П. Мусоргского, диплом лауреата III степени – тверской фольклорный ансамбль «Межа».

В номинации «Сольное народное пение» лучшими вновь оказались представители Тверского музыкального колледжа имени им. М.П. Мусоргского – Варвара Чубарова (лауреат I степени) и Андрей Кочетков (лауреат II степени).

В номинации «Хореографическое исполнительство» диплома лауреата III степени удостоен образцовый хореографический ансамбль «Пелагия» из Вышнего Волочка.

Также несколько участников от Тверской области стали дипломантами фестиваля в разных номинациях.

Организаторы мероприятия- Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова и Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области