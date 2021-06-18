В Бельском районе Тверской области состоялась XIV межрегиональная научно-практическая конференция

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В Бельском краеведческом музее – филиале тверского государственного объединенного музея – состоялась XIV межрегиональная научно-практическая конференция «Бельчане в истории Отечества: время, события, судьбы».
Традиция проведения конференции родилась 14 лет назад, и с тех пор ежегодно в последнюю субботу июня в музее собираются знатоки и любители Бельского края, чтобы поделиться новыми архивными исследованиями и пополнить своими находками бельскую историю.
В этом году для участников конференции выступили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска, соседних городов. Они представили доклады о людях, в судьбах которых город Белый занимает видное место.
Выступления были посвящены писательнице Ольге Форш, артисту Николаю Еременко, герою войны 1812 года генералу Дмитрию Пышницкому, дворянам Лидовым и Нелидовым.
Кроме того, были представлены доклады об истории развития краеведения в Бельском уезде, коллективизации в селах Бельского района и этапах Великой Отечественной войны на территории края.
Пресс-служба Правительства Тверской области