В Бельском районе Тверской области состоялась XIV межрегиональная научно-практическая конференция

В Бельском краеведческом музее – филиале тверского государственного объединенного музея – состоялась XIV межрегиональная научно-практическая конференция «Бельчане в истории Отечества: время, события, судьбы».

Традиция проведения конференции родилась 14 лет назад, и с тех пор ежегодно в последнюю субботу июня в музее собираются знатоки и любители Бельского края, чтобы поделиться новыми архивными исследованиями и пополнить своими находками бельскую историю.

В этом году для участников конференции выступили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска, соседних городов. Они представили доклады о людях, в судьбах которых город Белый занимает видное место.

Выступления были посвящены писательнице Ольге Форш, артисту Николаю Еременко, герою войны 1812 года генералу Дмитрию Пышницкому, дворянам Лидовым и Нелидовым.

Кроме того, были представлены доклады об истории развития краеведения в Бельском уезде, коллективизации в селах Бельского района и этапах Великой Отечественной войны на территории края.

Пресс-служба Правительства Тверской области