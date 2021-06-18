На предприятиях Тверской области реализуются программы по трудоустройству подростков на летний период

Конаковский район является одним из лидеров среди муниципалитетов Тверской области по количеству созданных рабочих мест для подростков в летний период. Задача по трудоустройству желающих подработать школьников в возрасте от 14 до 18 была поставлена Губернатором Игорем Руденей.

«В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона», – считает Игорь Руденя.

Участниками программы по трудоустройству молодежи являются предприятия ПО «Дмитрогорское» (входит в ГК «Агропромкомплектация»), расположенные в Конаковском и Ржевском районах. На предприятиях создано более 20 рабочих мест для подростков. Уже трудоустроено 11 человек.

Оформлен согласного трудовому законодательству в административно-хозяйственном отделе Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода и работает помощником повара в столовой предприятия Иван Неганов, учащийся Конаковской школы № 9.

«Мы работает по 4 часа в день. Подготавливаем сырые овощи к приготовлению блюд, относим их на сортировку. Помогаем мыть посуду, проводим влажную уборку столов, выполняем другие поручения. Работа в каникулы - хорошая возможность развития личностных качеств, ответственности», - сказал Иван.

В Тверской области этим летом подработать и получить практические навыки на предприятиях региона смогут порядка 5900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Для стимулирования трудоустройства подростков по инициативе Губернатора введена компенсация части затрат на их заработную плату.

Работодателем, которые возьмут на работу подростков, возместят 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 млн рублей.

Со стороны работодателя подросткам выплачивается зарплата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 792 рубля).

Пресс-служба Правительства Тверской области