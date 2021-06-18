В Тверской области проходит Фестиваль народного творчества самодеятельных коллективов ЦФО, посвященный 500-летию обретения мощей святого Макария Калязинского

27 июня в Калязине Тверской области продолжается X фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов Центрального федерального округа. В этом году событие посвящено знаменательной дате – 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

«В этом году исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции», – считает Игорь Руденя.

В этом году участие в фестивале принимают коллективы из Московской, Тамбовской, Воронежской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Калужской и Тверской областей, а также коллектив из Архангельской области, представляющий Северо-Западный федеральный округ.

На фестивальной сцене коллективы представляют своё творчество в номинациях инструментальное исполнительство (оркестры и ансамбли), вокально-хоровое исполнительство (хоры, ансамбли), сольное народное пение, хореографическое исполнительство.

Мастерство участников оценит жюри, в составе которого - ведущие специалисты по жанрам народного творчества Тверской области и России. Председателем жюри выступит заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, заслуженный работник культуры России Анна Колыгина.

8 июня в Калязине Тверской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. В истории Тверского края, как и в русской истории в целом, Преподобный Макарий сыграл значительную роль. Он является основателем Калязинского Троицкого монастыря в городе Калязин. Святой Преподобный Макарий был самым первым из всех тверских святых, прославленных в качестве общерусских, а не местночтимых.

Пресс-служба Правительства Тверской области