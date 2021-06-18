Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 072 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 21 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 168 219 человек, за последние сутки – 1 918 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 774 675, в том числе за последние сутки их проведено 1 278.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 45 266 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 021 заражённый изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1173 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 950
Конаковский район 3395
Ржев 2405
Вышневолоцкий городской округ 2330
Калининский район 1857
Кимры 1773
Торжок 1733
Бологовский район 1102
Бежецкий район 982
Кашинский городской округ 980
Осташковский городской округ 968
Калязинский район 938
Нелидовский городской округ 927
Старицкий район 916
Лихославльский район 876
Торопецкий район 769
Максатихинский район 665
Весьегонский муниципальный округ 649
Западнодвинский муниципальный округ 600
Андреапольский муниципальный округ 547
Торжокский район 543
Оленинский муниципальный округ 486
Кувшиновский район 451
Зубцовский район 427
Рамешковский район 421
Спировский район 380
Ржевский район 357
Сонковский район 321
Кимрский район 317
ЗАТО Озёрный 314
Селижаровский муниципальный округ 302
Краснохолмский муниципальный округ 243
Фировский район 242
Бельский район 227
Кесовогорский район 179
Лесной муниципальный округ 164
Молоковский район 148
Пеновский муниципальный округ 142
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 95
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области