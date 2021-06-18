Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 072 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 21 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 168 219 человек, за последние сутки – 1 918 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 774 675, в том числе за последние сутки их проведено 1 278.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 45 266 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 021 заражённый изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1173 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 950

Конаковский район 3395

Ржев 2405

Вышневолоцкий городской округ 2330

Калининский район 1857

Кимры 1773

Торжок 1733

Бологовский район 1102

Бежецкий район 982

Кашинский городской округ 980

Осташковский городской округ 968

Калязинский район 938

Нелидовский городской округ 927

Старицкий район 916

Лихославльский район 876

Торопецкий район 769

Максатихинский район 665

Весьегонский муниципальный округ 649

Западнодвинский муниципальный округ 600

Андреапольский муниципальный округ 547

Торжокский район 543

Оленинский муниципальный округ 486

Кувшиновский район 451

Зубцовский район 427

Рамешковский район 421

Спировский район 380

Ржевский район 357

Сонковский район 321

Кимрский район 317

ЗАТО Озёрный 314

Селижаровский муниципальный округ 302

Краснохолмский муниципальный округ 243

Фировский район 242

Бельский район 227

Кесовогорский район 179

Лесной муниципальный округ 164

Молоковский район 148

Пеновский муниципальный округ 142

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 95

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области