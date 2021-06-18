В Тверской области прививку против коронавируса сделали более 82 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 82 767 жителей старше 60 лет – 54% от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 168 219 человек – это 87,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 26 июня, в Тверской области прививку сделал 1918 человек. В федеральный регистр внесена информация о 156 462 вакцинированных гражданах.

В регионе вторую неделю фиксируется рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Я обращаюсь ко всем - не надо испытывать судьбу, сделайте так, как рекомендует наш главный санитарный врач. Вакцинация сейчас идёт полным ходом, вакцины достаточно. Важно сохранить наших граждан и экономику, возможность для людей работать, а детям - отдыхать в лагерях. Конечно, всё зависит от нас самих. Если будем внимательно относится к профилактике и вакцинации, то сохраним работу всех отраслей экономики. В период пандемии мы показали – мы можем быть вместе, можем работать и достигать поставленных результатов», - призвал Губернатор Игорь Руденя 24 июня в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

Чтобы остановить распространение вируса, защитить людей от опасной инфекции в Тверской области принят ряд мер, включая обязательную вакцинацию. Её, согласно постановлению Главного санитарного врача региона, должны пройти сотрудники предприятий торговли, общественного питания, гостиничных услуг, транспорта, ЖКХ и энергетики, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, а также государственные и муниципальных служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций. Всего по предварительным данным, будет вакцинировано порядка 280 тысяч человек.

Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

На территории региона действует 12 центров амбулаторной помощи, куда необходимо обращаться при первых признаках вирусного заболевания. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области