Губернатор Игорь Руденя поздравил молодое поколение Тверской области с Днём молодёжи

27 июня в Российской Федерации отмечается День молодёжи. С праздником молодое поколение Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Наша страна, Верхневолжье всегда гордились талантливой, целеустремлённой, инициативной молодёжью, которая искренне любит родную землю, чувствует сопричастность к её судьбе, стремится реальными делами приносить пользу Отечеству. Такие люди являются опорой сегодняшнего дня и будущего России. Молодёжь Тверской области проявила себя достойно в непростых условиях прошедшего года, объединилась для реализации Общероссийской акции «МыВместе», других важных социальных, патриотических и творческих проектов», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

В Тверской области все больше молодых людей принимают решение вступить в ряды добровольцев, молодежных патриотических организаций. В 2020 году по сравнению с 2019-м количество волонтеров, зарегистрированных в системе «Добровольцы России», увеличилось на 70%.

Сегодня 53 отряда занимаются поисковой деятельностью. Развивается и уже насчитывает более 3700 участников движение «Юнармия». В 2020 году для этих ребят была приобретена форма, макеты вооружения для проведения занятий и торжественных мероприятий.

Глава региона подчеркнул: приоритетная задача – дать возможность новому поколению полностью реализовать себя, получать знания и профессионально развиваться в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области