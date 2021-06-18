В Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева» прошли мероприятия в память о поэте

26 июня, в день памяти поэта Андрея Дементьева, у Дома поэзии в столице Верхневолжья прошли памятные мероприятия, в рамках которых звучали стихи и песни Заслуженного деятеля искусств РФ, почётного гражданина Твери и Тверской области.

«Творчество Андрея Дмитриевича Дементьева было понятным и близким каждому человеку. Стихи о Родине, любви, верности и дружбе стали основой воспитания не одного поколения наших соотечественников. Жители Верхневолжья бережно хранят память о талантливом земляке», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Литераторы, знакомые Андрея Дементьева, а также поклонники творчества поэта возложили цветы в сквере у Дома поэзии, а таже почтили его память минутой молчания.

Кроме того, в Доме поэзии состоялись экскурсии, где были представлены фотовыставка «Андрей Дементьев и Тверской край» и выставка картин Валентина Сидорова «Тихая моя Родина».

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который объединяет таланты со всей страны. Ежегодно в Твери проходит Дементьев Фест, приуроченный к дню рождения поэта.

Правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева» учреждена премия имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Пресс-служба Правительства Тверской области