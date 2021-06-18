Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Валентину Фёдоровну Павлову

26 июня 100 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны Валентине Фёдоровне Павловой. С вековым юбилеем жительницу Торжокского района Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов нашей Отчизны. Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы Великой Отечественной войны, вдохновляет нас гордиться родной страной», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Валентина Павлова с 10 лет начала работать в колхозе, ухаживала за лошадьми. Потом поступила в школу золотного шитья в Торжке, в 15 лет стала швеей.

В первые дни Великой Отечественной войны Валентина Федоровна рыла окопы на оборонительных рубежах города Ржева. Затем вплоть до окончания войны работала на лесозаготовках.

В мирное время трудилась бригадиром в колхозе в деревне Савинское Торжокского района, а затем в колхозе «Знамя труда».

Валентина Фёдоровна Павлова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медалями «Ветеран тыла» и «Ветеран труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области