В Твери состоялся торжественный ритуал выпуска суворовцев

Сегодня, 26 июня, в Твери состоялся выпуск курсантов Тверского суворовского училища. В торжественном ритуале принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Выпускников, командный и преподавательский состав с знаменательным событием поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня вы получаете аттестат об окончании учебного заведения, которое по праву является одним из лучших в нашей стране. У истоков создания выдающихся традиций училища стояли юноши, чьи отцы героически погибли, защищая Родину во время Великой Отечественной войны. Суворовцы всех поколений с честью продолжают дело победителей, являются патриотами нашей Отчизны», - отмечено в приветственном адресе от Игоря Рудени.

Глава региона поблагодарил командный и преподавательский состав Тверского суворовского военного училища за большой вклад в подготовку будущих защитников Родины, укрепление обороноспособности России.

Воспитательский состав за их сложную и ответственную работу в этот день благодарят и родители суворовцев.

«Вы всегда были рядом, помогали направляли, воспитывали наших детей. За это мы говорим вам: «Огромное спасибо!». Каждый родитель знает, что Тверское суворовское военное училище выпускает достойных людей, которые смогут реализовать полученные знания в жизни», – сказала мама одного из курсантов Наталья Поляченкова.

«Вы воспитали достойных сынов вооруженных сил, вам не будет стыдно за их дальнейшую работу. Сегодня суворовцы вступают во взрослую жизнь – дорожите и несите через всю свою жизнь память об этих годах обучения», – обратился к выпускникам и их родителям Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, который и сам окончил Тверское суворовское училище.

Суворовское училище в 73 раз выпускает своих воспитанников. В этом году образование в учреждении завершил 71 курсант.

На торжественной церемонии выпуска лучших суворовцев наградили медалями, похвальными грамотами за успехи в учебе и изучении отдельных предметов, а также вручили памятные подарки с символикой ТвСВУ.

Тверское суворовское военное училище входит в число ведущих учреждений военного образования в России. Оно было образованно в 1943 году и за это время выпустило свыше 15 тысяч воспитанников. Среди них более 100 генералов, свыше 200 кандидатов и докторов наук, 9 Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев России.

9 июня училище посетили Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вместе с Губернатором Игорем Руденей. Они осмотрели учебно-административный корпус: зал Славы, музей истории, кабинеты, крытый спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы.

«Минобороны приняло решение построить в Твери новый комплекс суворовского училища. Мы создали здесь самое современное учреждение с новейшим оборудованием и технологиями», – отметил во время посещения Сергей Шойгу.

Пресс-служба Правительства Тверской области