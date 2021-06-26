о предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 051 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 48 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 166 301 человек, за последние сутки – 3 541 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 773 397, в том числе за последние сутки их проведено 2 715.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 45 067 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 844 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1172 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 873

Конаковский район 3377

Ржев 2399

Вышневолоцкий городской округ 2327

Калининский район 1854

Кимры 1773

Торжок 1728

Бологовский район 1097

Бежецкий район 973

Осташковский городской округ 967

Кашинский городской округ 954

Калязинский район 938

Нелидовский городской округ 921

Старицкий район 907

Лихославльский район 875

Торопецкий район 769

Максатихинский район 662

Весьегонский муниципальный округ 649

Западнодвинский муниципальный округ 598

Андреапольский муниципальный округ 545

Торжокский район 543

Оленинский муниципальный округ 481

Кувшиновский район 451

Зубцовский район 427

Рамешковский район 421

Спировский район 380

Ржевский район 357

Сонковский район 321

ЗАТО Озёрный 313

Кимрский район 311

Селижаровский муниципальный округ 302

Краснохолмский муниципальный округ 243

Фировский район 239

Бельский район 226

Кесовогорский район 177

Лесной муниципальный округ 164

Молоковский район 147

Пеновский муниципальный округ 138

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 95

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области