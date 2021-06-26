о предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 051 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 48 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 166 301 человек, за последние сутки – 3 541 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 773 397, в том числе за последние сутки их проведено 2 715.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 45 067 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 844 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1172 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 873
Конаковский район 3377
Ржев 2399
Вышневолоцкий городской округ 2327
Калининский район 1854
Кимры 1773
Торжок 1728
Бологовский район 1097
Бежецкий район 973
Осташковский городской округ 967
Кашинский городской округ 954
Калязинский район 938
Нелидовский городской округ 921
Старицкий район 907
Лихославльский район 875
Торопецкий район 769
Максатихинский район 662
Весьегонский муниципальный округ 649
Западнодвинский муниципальный округ 598
Андреапольский муниципальный округ 545
Торжокский район 543
Оленинский муниципальный округ 481
Кувшиновский район 451
Зубцовский район 427
Рамешковский район 421
Спировский район 380
Ржевский район 357
Сонковский район 321
ЗАТО Озёрный 313
Кимрский район 311
Селижаровский муниципальный округ 302
Краснохолмский муниципальный округ 243
Фировский район 239
Бельский район 226
Кесовогорский район 177
Лесной муниципальный округ 164
Молоковский район 147
Пеновский муниципальный округ 138
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 95
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области