Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Жарковского района с Днем образования муниципалитета

26 июня отмечается День образования Жарковского района. Губернатор Игорь Руденя поздравил руководство и жителей муниципалитета с этим событием.

«Жарковская земля славится богатой историей, самобытными традициями и удивительной по красоте природой. Здесь всегда жили и трудились талантливые и неравнодушные люди, которые вносили значительный вклад в развитие Верхневолжья, защиту нашей Родины. Важно, что вы искренне любите родной край, бережно относитесь к его историческому наследию, стремитесь достойно решать стоящие перед районом и всей Тверской областью задачи по развитию экономики, социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству территории», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Главное достояние Жарковского района – леса, животный и растительный мир, чистые реки и озера. Почти 70% территории Жарковского района, площадь которого составляет свыше 1600 кв. км, занимают леса.

Самое большое озеро в районе – Щучье, его западная часть входит в государственный заповедник «Смоленское поозёрье». Всего в районе насчитывается более двух десятков больших и малых озёр и столько же рек.

Жители муниципалитета хранят память о защитниках своего края, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны. С лета 1941 года по февраль 1942-го территория была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В семи братских захоронениях здесь покоятся более 1300 воинов. Уроженцами Жарковской земли являются два Героя Советского Союза – Александр Блау и Илья Григорьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области