Жители Андреапольского муниципального округа отмечают день муниципального образования

26 июня - День города Андреаполя и Андреапольского муниципального округа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил руководство и жителей территории с праздником.

«Вы заслуженно гордитесь культурным и духовным наследием родной земли, красотой ее природы, героическими и трудовыми свершениями предков. И в наши дни богатством Андреапольского муниципального округа являются талантливые, неравнодушные жители, которых отличают любовь к своему краю, готовность включиться в решение важных задач. Своим трудом и инициативами вы содействуете укреплению экономического потенциала муниципалитета, модернизации инфраструктуры, решению ключевых задач в социальной сфере», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона совсем недавно побывал в Андреапольском муниципальном округе. 23 июня в рамках рабочей поездки он возложил цветы к Обелиску Славы, осмотрел территорию сквера, благоустроенного по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», посетил Андреапольский фарфоровый завод, среднюю школу №3, детскую школу искусств, Андреапольскую ЦРБ.

Андреаполь — первый город в самом верхнем течении реки Западная Двина. Реформаторы здешних мест, помещики Кушелевы, были крупными землевладельцами.

В 1810 году стараниями Сергея Андреевича Кушелева на его землях (Мачихино и Рогово) был открыт один из первых курортов России — Андреапольские минеральные воды, где отдыхала и лечилась знать Москвы, Санкт-Петербурга, а также участники героического похода А. В. Суворова через Альпы, Отечественной войны 1812 года, «битвы народов» при Лейпциге (1813 г.). В 1830 году архитектор К. И. Росси с семьей жил и лечился в Андреаполе на местном курорте. Также посещал курорт в 1828 году русский металлург, профессор Санкт-Петербургского горного института В. В. Любарский.

Пресс-служба Правительства Тверской области