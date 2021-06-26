Игорь Руденя поздравил жителей Бельского района с Днем муниципального образования

26 июня отмечается День города Белый и Бельского района. С праздником руководство и жителей территории поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: бельский край всегда был родиной отважных, талантливых и целеустремленных людей. На протяжении столетий город-крепость Белый надежно защищал рубежи Отечества.

«Во время Великой Отечественной войны многомесячные ожесточенные бои на бельской земле сковали силы врага, позволили отстоять Москву, обеспечить историческую победу под Сталинградом. В наших сердцах всегда будет жить память о героях, завоевавших для нас право жить, трудиться и растить детей в свободной стране. Благодарю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за ратный и трудовой подвиг, за преданность Родине», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Губернатор отметил, что сегодня жители муниципального образования бережно хранят богатое историческое, духовное и культурное наследие, заботятся о благополучии родной земли, участвуют в решении важных задач развития своего края.

За героизм и мужество, проявленные жителями и защитниками территории в годы войны, в 2017 году Белый первым в регионе был удостоен почетного звания «Город воинской доблести». На территории района ведётся активная поисковая и военно-патриотическая работа.

Во время Великой Отечественной войны на бельской земле около 20 месяцев шли ожесточенные бои. В районе действовало более полусотни воинских частей и соединений, несколько партизанских отрядов, в том числе легендарный отряд «Смерть фашизму». Сражения под Белым сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

На территории района находится множество воинских захоронений и мемориалов, крупнейший из которых — Мемориал славы воинам-сибирякам 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса в деревне Плоское, где покоятся 12,5 тысячи бойцов.

Пресс-служба Правительства Тверской области