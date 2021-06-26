Игорь Руденя поздравил жителей Кашина и Кашинского городского округа с днем муниципального образования

26 июня - День Кашинского городского округа и города Кашина. Губернатор Игорь Руденя поздравил руководство и жителей территории с этим событием.

«Сегодня жителей кашинского края объединяет особое, сердечное отношение к Родине, искренняя забота о ее судьбе, верность традициям служения России. Благодаря вашему труду городской округ обладает значительным потенциалом в развитии промышленности и сельского хозяйства, широким спектром возможностей для роста инвестиционной привлекательности», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул: в муниципальном образовании реализуются проекты, направленные на увеличение туристического потока, модернизацию социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий.

Древняя кашинская земля в первую очередь известна на всю Россию своим богатым историко-культурным наследием, здесь хранят православные святыни, чтут духовных защитников родного края.

Недалеко от города Кашина в селе Грибково (Кожино) родился Преподобный Макарий Калязинский - целитель, пророк и подвижник. Макария Калязинского считают одним из первых паломников. Из основанной им обители он преодолевал путь в несколько верст вдоль берега реки Кашинки на могилы своих родителей и супруги в село Кожино. В этих местах спустя столетия долгое время существовала тропинка, которую в народе и называли «Макарьевой тропой».

В 2021 году Кашин наряду с Калязином стал центром празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Там состоялся Крестный ход, участники которого прошли «Макарьевой тропой».

Небесной заступницей Кашина является святая благоверная княгиня Анна Кашинская. 25 июня православные христиане, жители кашинского края отметили день памяти святой благоверной княгини.

Анна Кашинская, в монашестве София – тверская княгиня, святая Русской Православной Церкви, супруга князя Михаила Ярославича Тверского, казнённого в 1318 году в Орде. Её мощи были обретены в 1611 году в кашинской церкви во имя Пресвятой Богородицы. В 1650 году мощи перенесены в соборную Воскресенскую церковь, состоялась официальная канонизация Анны Кашинской. В 1909 году Синод объявил днём её памяти 12 июня (25 июня по новому стилю) – годовщину перенесения мощей. Сегодня нетленные останки святой находятся в Вознесенском храме города Кашина.

Пресс-служба Правительства Тверской области