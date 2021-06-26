Игорь Руденя поздравил ржевитян с 805-ой годовщиной со дня образования города

26 июня город воинской славы Ржев отмечает 805-летие со дня основания. С праздником ржевитян, руководство города поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Исторически Ржев, первый город на Волге, был одним из крупных экономических центров Верхневолжья, играл особую роль в развитии нашей страны, в формировании традиций патриотизма и трудолюбия. Надежный форпост России, город стойко отражал натиск врага, вписал яркие страницы в ратную летопись Отечества. Благодаря искренней любви к родной земле, настойчивости и самоотверженному труду жителей сегодня в городе Ржеве активно реализуются национальные проекты, направленные на развитие экономики, создание новых рабочих мест, модернизацию социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, формирование современной городской среды», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Одним из символов Ржева является Мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Менее чем за год монумент посетили уже более 800 тысяч человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция «Ржевский мемориал», по маршруту от Москвы запущены поезда «Ласточка».

Пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Следующим этапом станет электрификация ветки до станции, что позволит обеспечить новый уровень развития железнодорожного сообщения для Ржевского и других районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области