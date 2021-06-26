Губернатор Игорь Руденя поздравил выпускников школ Верхневолжья

В 2021 году в Тверской области заканчивают обучение в школах почти 5,6 тысячи юношей и девушек. 750 из них претендуют на золотую медаль. Выпускников Верхневолжья со знаменательным событием поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил - выпускной вечер для каждого школьника навсегда останется одним из самых памятных событий.

«Вы стоите на пороге новой, самостоятельной жизни. Перед Вами открыты все двери. Мечтайте, смело идите к своей цели и покоряйте любые высоты. Учитесь, получайте профессию, трудитесь на благо родной тверской земли и всей нашей Родины. Главное – будьте честными и трудолюбивыми людьми, достойными гражданами великой России. Вы – будущее нашего Отечества», – отмечено в поздравлении Игоря Руденя.

Накануне в прямом эфире телеканала «Россия 24.Тверь» глава региона отметил, что Правительство Тверской области ведет работу с тверскими вузами и колледжами об открытии новых, востребованных на рынке труда Верхневолжья направлений обучения.

В этом году в Тверском государственном техническом университете начнется обучение студентов по направлениям «Технология продукции и организация общественного питания» и «Радиоэлектронные системы и комплексы», а также «Урбанистика и охрана окружающей среды городских территорий». Специалистов градостроительной сферы будут готовить и в Тверском технологическом колледже – там начался набор на поступление на специальность «Архитектура».

Новые актуальные направления в Тверском государственном университете – «Экономическая безопасность», «Мехатроника и робототехника», «Лесное дело», а Тверская государственная сельскохозяйственная академия будет готовить дипломированных специалистов по профилю «Биотехнология для пищевой промышленности и сельского хозяйства».

Пресс-служба Правительства Тверской области