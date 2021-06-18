Тверские фольклорные коллективы приняли участие в XVIII межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Июньская карусель»

В городе Гаврилов Посад Ивановской области состоялся просмотр конкурсных программ XVIII межрегионального фольклорного фестиваля «Июньская карусель». В конкурсной программе приняли участие 25 творческих коллективов из Тверской, Смоленской, Ивановской, Свердловской и Костромской областей. Верхенволжье представили 6 фольклорных коллективов.

В конкурсной программе приняли участие фольклорные коллективы, народные хоры, инструментальные ансамбли, исполнители на самобытных инструментах (духовых, струнных, шумовых), ансамбли песни и танца.

Жюри оценивало тематические программы – фрагменты народных весенних, осенних, летних праздников, русского свадебного обряда, русские народные игры, фольклорные картинки и произведения на основе местного материала региона-участника.

По результатам фестиваля-конкурса лауреатами I степени признаны образцовый фольклорный ансамбль «Ладушки» из школы №20 Твери, образцовый фольклорный ансамбль «Ладица» детской музыкальной школы при музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского, а также средняя группа ансамбля «На новый Лад» из детской школы искусства им. В.В. Андреева.

Лауреатами III степени стали образцовый фольклорный ансамбль «Росинка» из Кесовогорского Дома культуры и младшая группа ансамбля «На новый Лад» детской школы искусства им. В.В. Андреева.

Кроме того, фольклорная студия «Светоч» Селижаровского Дома культуры стала обладателем диплома I степени.

Пресс-служба Правительства Тверской области