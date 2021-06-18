В Тверской области в 33-й раз откроются «Музыкальные вечера на Селигере»

С 25 июня по 10 июля 2021 года в городе Осташкове Тверской области будет проходить XXXIII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере». Приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: за прошедшие годы фестиваль стал значимым культурным событием в жизни Верхневолжья, приобрел верных почитателей далеко за пределами тверского региона. Мероприятие собирает признанных мэтров и начинающих артистов, которых объединяет верность традициям отечественной школы исполнительского мастерства.

«Фестиваль воспитал не одно поколение ценителей разножанровой музыки, пробудил в сердцах зрителей интерес к истокам национальной культуры, уважение к творческому наследию родного края и всей нашей страны. Уверен, что XXXIII фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере» пройдет на высоком уровне, подарит участникам и зрителям незабываемые впечатления, внесет вклад в развитие музыкального творчества в России», - говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Шедевры зарубежной и отечественной музыкальной культуры прозвучат в исполнении известных российских коллективов и талантливой молодежи. На концертных площадках выступят Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, солисты Большого театра России, Московский театр «Корона русского балета», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной, два прославленных тверских коллектива — Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес» и другие артисты.

Местом проведения фестиваля традиционно станут Воскресенская церковь, Дворец культуры «Юбилейный», районный дом культуры.

В 2021 году у фестиваля появился новый художественный руководитель. Им стал почетный работник культуры и искусства Тверской области Андрей Кружков.

Впервые концерты «Музыкальных вечеров на Селигере»прошлив концертном зале Воскресенской церкви в 1987 году. Идейным вдохновителем фестиваля стала Народная артистка СССР, Президент Международного союза музыкальных деятелей Ирина Константиновна Архипова, которая до последнего дня своей жизни патронировала все концертные программы, участвовала в работе фестиваля и как организатор, и как педагог, ведущий мастер-классов, каждый раз представляла в Осташкове новых исполнителей и новые программы.

В разные годы участниками фестиваля становились Владислав Пьявко, Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Михаил Плетнев, квартет имени Шостаковича и многие другие российские исполнители классической музыки, а также артисты из Германии, США, Италии, Японии и ещё ряда стран.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Тверской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба Правительства Тверской области