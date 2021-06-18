В 2021 году в Тверской области на поддержку граждан с невысоким уровнем дохода направят более 5,2 млрд рублей

В Тверской области разработана программа, направленная на повышение доходов жителей региона с невысоким достатком.Планируется, что к 2030 году в Верхневолжьедоходы половины таких граждан будут превышать величину прожиточного минимума. Документ утвердили на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 25 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Задача по объединению усилий и выстраиванию работы для повышения достатка российских семей, доходов граждан была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» 19 июня.

Ключевые задачи программы - повышение уровня доходов граждан темпами, опережающими рост инфляции, развитие системы социальной помощи, организация социальной адаптации.

При разработке документа был проведён детальный анализ причин невысокого уровня доходов граждан: недостаточный уровень профессиональной подготовки, невозможность трудоустроится в силу особенностей здоровья, неполный состав семьи и другие.

Мероприятия программы ориентированы, прежде всего, на создание условий, при которых жители региона сами смогли бы повысить свой уровень доходов.

Один из таких инструментов – социальный контракт. Есть четыре вида поддержки, на которые можно рассчитывать в рамках этой программы: поиск работы, открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.Общий объем финансирования программы на текущий год – 262,7 тысячи рублей. Уже заключено 47 социальных контрактов.

Среди других мероприятий, направленных на создание устойчивого финансового положения граждан, -содействие самозанятости и поддержка индивидуальной предпринимательскойинициативы, помощь в получениидополнительного профобразования, предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, социальной выплаты на строительство или приобретение жилья.

Кроме того, будет продолжена социальная поддержка граждан с невысокими доходами. Это субсидии на оплату коммунальных услуг, адресная помощь, предоставление жилья отельным категориям граждан, различные единовременные выплаты на детей. На эти и другие меры социальной поддержки только в 2021 году предусмотрено свыше 5,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области