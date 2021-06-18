В Верхневолжье будет создано три новых Центра цифрового образования детей «IT-куб»

В Тверской области будет создано три новых Центра цифрового образования детей «IT-куб».Это современная площадка развития ребят от 8 до 17 лет, которая отличается инновационным форматом занятий и обеспечивает полное погружение школьников в сферу цифровых технологий. Решение о выделении средств на создание центров принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 25 июня провел Губернатор Игорь Руденя

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», –считаетГубернатор Игорь Руденя.

На создание Центров из федерального и областного бюджетов будет выделено свыше 46,4 млн рублей. В 2021 году IT-куб появится в Торжке, в 2022 год – в Кимрах и Вышнем Волочке. В каждом из центров ежегодно смогут заниматься до 500 ребят, еще не менее 2000 – принимать участие в мероприятиях, которые будут там проводиться.

В «IT-кубе» ребята сами могут выбрать направление, в котором они хотели бы развиваться – виртуальная (дополненная) реальность, разработка мобильных приложений, кибергигиена и работа с данными, программирование Java или Python, а также системное администрирование.

Уникальная атмосфера технического творчества даст возможность не просто изучать информационные технологии, а самостоятельно создавать программные проекты. Планируется, что каждый проект будет иметь формат законченных продуктов или решений (например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности). Заказчиками и партнерами выступают известные IT-компании: Accenture, Cisco, Яндекс, Samsung, Крибрум.

Проект ставит перед собой цель увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования в Тверской области. Образовательный процесс базируется на проектной деятельности и включает в себя научные исследования, инженерно-технические разработки, проектирование, уникальную возможность выбора будущей профессии, связанную с интернет-технологиями.

Пресс-служба Правительства Тверской области